İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı, şehitlere yönelik provokatif paylaşımlara gözaltı

14 Ocak 2024 08:53 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 09:24

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Pençe Kilit şehitlerini hedef alarak bölücü terör örgütü PKK'yı öven hesaplara yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak;

-Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven,

-Propagandasını yapan ve

-Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi

-104 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14’ü yakalandı. 8’i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. "

KAHRAMANLARLAR-42 OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah saatlerinde yaptığı bir diğer açıklamada ise, "Kahramanlar-42" operasyonlarının görüntülerini paylaştı. Terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini belirten Yerlikaya, konuya ilişkin şu şekilde bir açıklama yaptı:

"Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan 'KAHRAMANLARLAR-42' Operasyonlarımız devam ediyor.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."