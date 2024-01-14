Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı, şehitlere yönelik provokatif paylaşımlara gözaltı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya platformlarında şehitler üzerinden provokatif paylaşımlar yapan ve bölücü terör örgütünü öven çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, şimdiye kadar 14 şüphelinin yakalandığını, 8 şüpheliyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

    İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı, şehitlere yönelik provokatif paylaşımlara gözaltı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Pençe Kilit şehitlerini hedef alarak bölücü terör örgütü PKK'yı öven hesaplara yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

    "Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak;

    -Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven,

    -Propagandasını yapan ve

    -Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi

    -104 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. 

    Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14’ü yakalandı. 8’i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. "

    KAHRAMANLARLAR-42 OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI 

    Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah saatlerinde yaptığı bir diğer açıklamada ise, "Kahramanlar-42" operasyonlarının görüntülerini paylaştı. Terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini belirten Yerlikaya, konuya ilişkin şu şekilde bir açıklama yaptı:

    "Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma  Personeliyle başlatılan 'KAHRAMANLARLAR-42' Operasyonlarımız devam ediyor.

    Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle.

    Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali Yerlikaya
    Haberler > Gündem > İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı, şehitlere yönelik provokatif paylaşımlara gözaltı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bolu'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu - GündemBolu'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu37 tim, 518 Jandarma personeliyle dev operasyon! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı, hainlere nefes yok - Gündem37 tim, 518 Jandarma personeliyle dev operasyon! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı, hainlere nefes yokErdoğan ölümcül darbe için güvenlik zirvesini topladı: “Teröristan”a asla izin verilmeyecek - GündemErdoğan ölümcül darbe için güvenlik zirvesini topladı: “Teröristan”a asla izin verilmeyecekKalleş pusuda oklar hep aynı adresleri gösteriyor, teröristleri eğitip Irak’a gönderdiler - GündemKalleş pusuda oklar hep aynı adresleri gösteriyor, teröristleri eğitip Irak’a gönderdilerŞehitlerin yürek burkan hikayeleri Türkiye'yi ağlattı - GündemŞehitlerin yürek burkan hikayeleri Türkiye'yi ağlattıTutuklu sanık Ali Yörük: Senaryoyu Seçil Erzan yazdı, yalan söyleme konusunda profesyonel - GündemTutuklu sanık Ali Yörük: Senaryoyu Seçil Erzan yazdı, yalan söyleme konusunda profesyonelTogg fırsatçısına suçüstü - GündemTogg fırsatçısına suçüstüTürkiye 9 şehidine ağlarken PKK destekçisi DEM Öcalan'a selam gönderdi - GündemTürkiye 9 şehidine ağlarken PKK destekçisi DEM Öcalan'a selam gönderdiOkullarda şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu - GündemOkullarda şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuİsrailliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızını hedef aldı! Mesnetsiz iddialara yalanlama - Gündemİsrailliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızını hedef aldı! Mesnetsiz iddialara yalanlama
    Sonraki Haber Yükleniyor...