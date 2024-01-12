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    İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Şehitler üzerinden provokatif paylaşıma yasal işlem başladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kuzey Irak'ta terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırı sonucunda 6 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yanıltıcı paylaşımlar yapanlar hakkında yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

    İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Şehitler üzerinden provokatif paylaşıma yasal işlem başladı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Terör örgütü PKK'nın kuzey Irak'taki alçak saldırısı sonrası 6 askerimiz şehit oldu, 3'ü ağır 8 askerimiz de yaralandı. Hain saldırıda 12 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonlar sürüyor. Türkiye yas tutarken, sosyal medyada şehit askerler üzerinden kara propaganda yapanlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

    PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA YASAL İŞLEM

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, sosyal medyada ‘provokatif amaçlı olarak’ yayım yapan hesaplar için yasal işlem yapılacağını duyurdu.

    Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

     “Sosyal medyada ‘provokatif amaçlı olarak’ yayım yapan hesaplar hakkında yasal işlemler yapılacaktır” dedi.
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada 'Provokatif amaçlı olarak' terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır”

    FAHRETTİN ALTUN'DAN ALET OLMAYIN UYARISI

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim." uyarısını yaptı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ŞehitAli Yerlikaya
    Haberler > Gündem > İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Şehitler üzerinden provokatif paylaşıma yasal işlem başladı
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