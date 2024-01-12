İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Şehitler üzerinden provokatif paylaşıma yasal işlem başladı

12 Ocak 2024 23:26 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 23:33

Terör örgütü PKK'nın kuzey Irak'taki alçak saldırısı sonrası 6 askerimiz şehit oldu, 3'ü ağır 8 askerimiz de yaralandı. Hain saldırıda 12 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonlar sürüyor. Türkiye yas tutarken, sosyal medyada şehit askerler üzerinden kara propaganda yapanlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA YASAL İŞLEM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, sosyal medyada ‘provokatif amaçlı olarak’ yayım yapan hesaplar için yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medyada ‘provokatif amaçlı olarak’ yayım yapan hesaplar hakkında yasal işlemler yapılacaktır” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada 'Provokatif amaçlı olarak' terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır”

FAHRETTİN ALTUN'DAN ALET OLMAYIN UYARISI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim." uyarısını yaptı.