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    Sosyal medyada şehit askerler üzerinden dezenformasyon!

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye'nin şehitlerine ağlarken sosyal medya hesapları üzerinden bazı hesaplarda provakatif paylaşımlar yapılmaya başlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "şehit askerlerin isimleri" iddiasıyla yapılan paylaşımların doğru olmadığını açıkladı.

    Sosyal medyada şehit askerler üzerinden dezenformasyon!
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit olurken, 7 askerimiz ise yaralandı. Türkiye'nin yüreğine ateş düşerken sosyal medya üzerinden bazı hesapların provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "şehit askerlerin isimleri" iddiasıyla yapılan paylaşımların doğru olmadığını açıkladı.

    ŞEHİT ASKERLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU İDDİASI DOĞRU DEĞİL

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Şehit olan askerlerimizin isimleri" iddiasıyla bugün yapılan paylaşımların doğru olmadığını, isimlerin Ağustos 2023'te şehit olan askerlere ait olduğunu açıkladı.

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bot hesaplar da kullanılarak birçok sosyal medya hesabından bugün şehit olan askerlerin isimleriyle ilgili yoğun ve organize biçimde yürütülen dezenformasyon faaliyetinin tespit edildiği belirtildi.

    Bu hesaplardan, "Askerlerimizin isimleri" iddiasıyla birebir aynı paylaşımların yapıldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Şehit olan askerlerimizin isimleri' iddiasıyla yapılan paylaşımlardaki isimler bugün değil, Ağustos 2023'te şehit olan askerlerimizin isimleridir. Asılsız bilgileri paylaşarak terör örgütlerinin manipülasyonlarını yaymamaya dikkat ediniz. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Şehitİletişim Başkanlığı
    Haberler > Gündem > Sosyal medyada şehit askerler üzerinden dezenformasyon!
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