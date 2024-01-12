Fahrettin Altun'dan şehitler ile ilgili 'kara propaganda' uyarısı

12 Ocak 2024 23:01 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 23:10

Türkiye yas tutarken, sosyal medyada şehit askerler üzerinden kara propagandaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan uyarı geldi. PKK yanlısı hesaplardan yapılan paylaşımlara vurgu yapan Altun, vatandaşları sosyal medyada doğrulanmamış içeriklere karşı uyardı.

ŞEHİTLERİ KANI YERDE KALMAYACAK

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun.

Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

PKK'NIN PROPAGANDASINA ALET OLMAYIN

Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim. Milletimizin başı sağ olsun."