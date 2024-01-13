'C31K' üyelerine operasyon! Kedilere işkence görüntüleri sonrası bakanlık harekete geçti

13 Ocak 2024 20:35 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 20:52

Sosyal medyada kedilere eziyet ettikleri anlarla gündem olan ve aynı zamanda terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 'C31K' isimli sosyal medya topluluğu, Emniyet güçlerini harekete geçirdi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığının çalışmaları sonucu, 'C31K' isimli sosyal medya topluluğu üyelerinin kedilere eziyet ettikleri ve terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı.

5 İLDE 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te yapılan operasyonda, topluluğa üye 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklandı.

C31K NEDİR?

'C31K' ismini kullanan ve Telegram'da kurdukları bir grup üzerinden bir araya gelerek kedilere eziyet ettikleri görüntüleri paylaşan kullanıcılar, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde küfürler savurarak kedilere türlü işkenceler yapan şahıslar "C31K için", "C31K kedilerinizi böyle tekmeliyor. C31K'ya saygısızlık yapanın sonu budur" gibi ifadeler kullandı.

Kedilere tekme atarak ya da elektrik şoku vererek işkence eden bu kişilerin Telegram grubunda terör örgütü savunuculuğu yaptığı da ortaya çıktı.

Öte yandan sosyal medya hesaplarında yüzlerini sansürleyerek buluşma yaptıkları görüntüleri de paylaşan şahısların, Taksim ve Esenyurt'u hedef göstererek karışıklık çıkaracaklarına dair tehditler ettiği ortaya çıktı. Konuya tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada #C31KTUTUKLANSIN şeklinde TT çalışması başlattı.