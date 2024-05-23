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Interpol ve Europol kırmızı bültenle arıyordu, kıskıvrak yakalandılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kırşehir, Terörle Mücadele, Deaş, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda geçmiş yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, çatışma bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eyleme katıldıkları ve Interpol tarafından terörizm suçundan kırmızı bültenle uluslararası aranma kaydı bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu H.M.S.K. ve S.A.İ.A.'nın kentte olduğu tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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