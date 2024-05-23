Interpol ve Europol kırmızı bültenle arıyordu, kıskıvrak yakalandılar

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Mayıs 2024 12:29 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 13:03 - Güncelleme:

Kırşehir, Terörle Mücadele, Deaş, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı.