Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Interpol'ün aradığı "Golani" çetesine darbe! 9 kişi tutuklandı

Interpol'ün aradığı "Golani" çetesine darbe! 9 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Interpol&#039;ün aradığı &quot;Golani&quot; çetesine darbe! 9 kişi tutuklandı
Suç Örgütü, Interpol, Yakalama, Tutuklama, Operasyon, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Kenan Özcan’ın da bulunduğu çıkar amaçlı silahlı suç örgütü "Golanî"ye ağır darbe vuruldu. Operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İstanbul’da yakalanan örgüt yöneticisinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı tespit edildi.

Interpol'ün aradığı

250 BİN LİRALIK "KURŞUNLAMA EYLEMİ"

Olayla bağlantılı 2 şahıs, üzerlerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda örgüt lideri Kenan Özcan’ın örgüt yöneticisi A.K. üzerinden talimat verdiği, A.K.’nin ise örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A.’ya tetikçi bulmaları yönünde emir verdiği, bunun üzerine şahısların 250 bin lira karşılığında kurşunlama eylemi organize ettikleri ortaya çıktı.

Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonda S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö. ve E.T. yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Interpol'ün aradığı

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan’ın liderliğini yaptığı ‘Golani’ suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden E.T. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.K.A., M.A., T.G. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca firari örgüt yöneticisi A.K., güvenlik güçlerince İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. A.K.’nın 31 Ağustos günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arda Güler sahnede, 2 gol attı biri iptal oldu! Real Madrid-Mallorca maçında tartışmalı anlarİsrail ordusunda dost ateşi! 1 asker hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti! Şanghay zirvesine katılacak - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti!İzmir'de geniş su kesintisi! 8 ilçede tam 32 saat olmayacak - Gündemİzmir'de geniş su kesintisi! 8 ilçede tam 32 saat olmayacakDenizli'de başlayan orman yangınıyla mücadele sürüyor! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor - GündemDenizli'deki orman yangını rüzgarla yayıldıİsrail’den Ebu Ubeyde’ye suikast iddiası: Gazze’de apartman bombalandı - Gündemİsrail’den Ebu Ubeyde’ye 'suikast' iddiasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik mesajı! - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik mesajı!"Savunmaya yön veren fikirler!" Roketsan, Mavi Vatan'ın geleceğini inşa ediyor... - GündemRoketsan, Mavi Vatan'ın geleceğini inşa ediyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...