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İntihar edeceğini söyledi! Eşiyle yaptığı son görüşme hayatını kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da eşine sinirlenen genç, görüntülü arama ile eşine intihar edeceğini söyledi. Endişelenen kadın ekiplere haber verip görüntü üzerinden eşinin bulunduğu yeri tahmin etti. Seferber olan ekipler, genç adamı 40 metrelik falezlerin sarp kayalıklarından yaklaşık 1.5 saatlik arama ve kurtarma çalışmasıyla kurtardı.

Antalya'da yaklaşık 40 metrelik falezlerden eşine fotoğraf göndererek hayatına son vereceğini söyleyen genç adam için ekipler seferber oldu.

FOTOĞRAFTAN YERİNİ TAHMİN ETTİ

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda yaşanan olayda eşi ile sorunlar yaşadığı öğrenilen Haydar S. (26), cep telefonundan eşine bir fotoğraf ve mesaj atarak hayatına son vereceğini belirtti. Eşinin attığı fotoğraftan yer tahmini yapan genç kadın Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'na gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İntihar edeceğini söyledi! Eşiyle yaptığı son görüşme hayatını kurtardı - 1. Resim

 

CEP TELEFONUNUN SESİNDEN YERİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekip genç kadın ile birlikte bölgede Haydar S.'yi aramaya başladı. Eşi ile uygulama üzerinden yaptığı kısa görüntülü görüşmeden genç adamın kayalık alanda olduğunun belirlenmesinin ardından polis ekipleri bölgede arama yaptı.

İntihar edeceğini söyledi! Eşiyle yaptığı son görüşme hayatını kurtardı - 2. Resim

Eşi ile yaptığı son görüşmenin ardından Haydar S. aramalara cevap vermedi. Farklı noktalarda ekiplerin Haydar S.'yi araması sırasında bir noktada cep telefonunun sesi duyuldu. Sesin yaklaşık 40 metrelik falezlerin alt kısmından geldiğini belirleyen polis ekibi arama çalışmasını bu yönde sürdürdü.

DEVREYE DENİZ POLİSİ GİRDİ

Yaklaşık 45 dakikalık arama çalışmasının ardından Haydar S.'ye falezlerin denize yakın sarp kayalık kısmında ulaşıldı. Ekiplerin Haydar S.'nin bulunduğu noktaya karadan ulaşımın imkansız olması nedeniyle devreye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi devreye girdi. Yat Limanı'ndan itfaiye ekipleri ile birlikte botla hareket eden ve Haydar S.'nin bulunduğu noktaya gelen ekipler yarım saatlik çalışma ile şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Botla Antalya Yat Limanına getirilen Haydar S. kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İntihar edeceğini söyledi! Eşiyle yaptığı son görüşme hayatını kurtardı - 3. Resim

"KAN TER İÇİNDE KALDIK"

İstanbul'dan Antalya'ya tatil için gelen ve Haydar S.'yi arama çalışmalarında polis ekiplerine yardım eden Yusuf Çiftci, "Parkın orda falezlerde bir tane hanımefendi ağlayarak geldi, 'kocam intihar ediyor' dedi. Polislerle birlikte aradık, burada olduğunu gördük. Bayağı bir aradık. Yarım saat, 45 dakika aradık. 50 derece zaten hava sıcaklığı, kan ter içerisinde kaldık. Sonra adamı bulduk. İlk başta ben gördüm, burada adamı motive etmeye çalıştım, sonra vazgeçti. Polisler geldi, şu anda almaya çalışıyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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