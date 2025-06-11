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İntihara kalkışan kadın için ekipler seferber oldu! O anları çekirdek yiyerek izlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bir kadın, Haliç Metro köprüsünün altındaki demirlerden sarktı. Polis ekiplerinin ikna ederek kurtardığı kadını sahilde oturanlar ise çekirdek yiyerek izledi.

Önceki gün akşam saatlerinde Fatih'te bulunan Haliç Metro köprüsü üzerinde edinilen bilgiye göre bunalıma girdiği öne sürülen bir kadın, metro köprüsünün alt kısmında bulunan demirlerden sarkmaya başladı.

UZUN SÜRE İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Kadının sarktığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde önlem alırken, polis ekipleri köprünün alt kısmındaki demirler üzerinden sarkan kadını ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna edilen kadın yürüyüş yoluna çıkarıldı.

İntihara kalkışan kadın için ekipler seferber oldu! O anları çekirdek yiyerek izlediler - 1. Resim

ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER

Yaşanan o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, sahil kenarında oturan vatandaşların o anları çekirdek yiyerek izlediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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