İntihara kalkışan kadın için ekipler seferber oldu! O anları çekirdek yiyerek izlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Haziran 2025 15:07 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 15:19 - Güncelleme:

İstanbul'da bir kadın, Haliç Metro köprüsünün altındaki demirlerden sarktı. Polis ekiplerinin ikna ederek kurtardığı kadını sahilde oturanlar ise çekirdek yiyerek izledi.

Önceki gün akşam saatlerinde Fatih'te bulunan Haliç Metro köprüsü üzerinde edinilen bilgiye göre bunalıma girdiği öne sürülen bir kadın, metro köprüsünün alt kısmında bulunan demirlerden sarkmaya başladı. İlgili Haber Kene ölümleri neden arttı? Vatandaş isyan etti, uzmanlar hak verdi: Keklik avı yasaklansın! UZUN SÜRE İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR Kadının sarktığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde önlem alırken, polis ekipleri köprünün alt kısmındaki demirler üzerinden sarkan kadını ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna edilen kadın yürüyüş yoluna çıkarıldı. ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER Yaşanan o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, sahil kenarında oturan vatandaşların o anları çekirdek yiyerek izlediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar