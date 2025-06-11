İntihara kalkışan kadın için ekipler seferber oldu! O anları çekirdek yiyerek izlediler
İstanbul'da bir kadın, Haliç Metro köprüsünün altındaki demirlerden sarktı. Polis ekiplerinin ikna ederek kurtardığı kadını sahilde oturanlar ise çekirdek yiyerek izledi.
Önceki gün akşam saatlerinde Fatih'te bulunan Haliç Metro köprüsü üzerinde edinilen bilgiye göre bunalıma girdiği öne sürülen bir kadın, metro köprüsünün alt kısmında bulunan demirlerden sarkmaya başladı.
UZUN SÜRE İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR
Kadının sarktığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde önlem alırken, polis ekipleri köprünün alt kısmındaki demirler üzerinden sarkan kadını ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna edilen kadın yürüyüş yoluna çıkarıldı.
ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER
Yaşanan o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, sahil kenarında oturan vatandaşların o anları çekirdek yiyerek izlediği görüldü.