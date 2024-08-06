Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen son operasyonlara ilişkin detayları açıkladı. Operasyonda 8 terörist öldürüldü.

"OPERASYONLAR SÜRECEK"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"