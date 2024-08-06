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Akrabaların sulama kavgası katliamla bitti: 3 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Akrabaların sulama kavgası katliamla bitti: 3 ölü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bir tarım arazinin sulanmasıyla ilgili çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Katil zanlısının, öldürdüğü 3 kişinin akrabası olduğu öğrenildi.

Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyündeki bir tarım arazisinde E.Ç. ile Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur (54) ve Satılmış Cesur (17) arasında tarım arazisinin sulanması konusunda tartışma çıktı.

AKRABA OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Tartışma sırasında E.Ç., yanında taşıdığı tabanca ile Satılmış Cesur, İbrahim Cesur ve Satılmış Cesur'a ateş eti. Kurşunların hedefi olan üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, saldırının gerçekleştiği tarım arazisinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. E.Ç., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, E.Ç. ile öldürdüğü şahısların arasında akrabalık bağı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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