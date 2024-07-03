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İş adamı Nihat Karaarslan silahlı saldırıya uğradı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İş adamı Nihat Karaarslan silahlı saldırıya uğradı
Silahlı Saldırı, Ankara, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve akrabası silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Karaarslan hastaneye kaldırıldı.

Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi'nde evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve beraberindeki akrabası C.A., silahlı saldırıya uğradı.

3 KURŞUNLA YARALANDI

İddialara göre, Karaarslan ve C.A. kapıda bekleyen bir kişi tarafından hedef alındı ve Karaarslan'ın vücuduna üç kurşun isabet etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Karaarslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Akrabası C.A. ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş adamı Nihat Karaarslan silahlı saldırıya uğradı - 1. Resim

2 YIL ÖNCE DE SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞ

Karaarslan'ın 2022'de de Ankara'daki ofisinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Karaarslan saldırıda son anda kurtulurken, mermilerin arabasına isabet ettiği öğrenildi. Karaarslan'ın olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi olduğu ve savcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda suikast girişiminde bulunan 4 kişinin tespit edilip gözaltına alındığı ve zanlıların çift plaka kullandığı ortaya çıkarıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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