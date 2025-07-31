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İş arkadaşının katili oldu! Korkutmak için yaptığı hamle hayatını kararttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İş arkadaşının katili oldu! Korkutmak için yaptığı hamle hayatını kararttı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de 16 yaşındaki iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki genç, tutuklandı. Şahıs iş yüzünden tartıştıklarını söyleyip arkadaşını korkutmak için bıçak salladığını ve pişman olduğunu belirtti.

Denizli’nin Buldan İlçesinde aynı lokantada çalışan Mehmet Aksoy (17) ile Bahri Ç. (16) arasında tartışma çıktı. Bahri Ç. lokantanın mutfak bölümünden aldığı bıçak ile Mehmet Aksoy’un üzerine saldırarak bıçakladı.

AMELİYATTA HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden lokanta çalışanları kavgayı ayırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Mehmet Aksoy'un olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

İş arkadaşının katili oldu! Korkutmak için yaptığı hamle hayatını kararttı - 1. Resim

İlk tedavisi yapılan Mehmet Aksoy, ameliyat için Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan Mehmet Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İş arkadaşının katili oldu! Korkutmak için yaptığı hamle hayatını kararttı - 2. Resim

İŞ YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

İş arkadaşını bıçaklayarak ölüne sebep olan Bahri Ç. gözaltına alındı. Bahri Ç.’nin emniyete verdiği ifadesinde, "Mehmet ile iş sebebiyle tartıştık. Bir anlık sinirle, onu korkutmak amacıyla bıçak salladım. Her şey bir anda oldu, pişmanım" dediği öğrenildi.

İş arkadaşının katili oldu! Korkutmak için yaptığı hamle hayatını kararttı - 3. Resim

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makama sevk edilen Bahri Ç., çıkartıldığı Sulh ve Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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