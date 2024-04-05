İş insanının şüpheli ölümü: Aracında ölü bulundu

İnşaat müteahhiti olan iş insanı Reşat Mamik, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki evinin yakınında kendisine ait aracın içinde ölü bulundu. İş insanının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, edinilen bilgiye göre, inşaat müteahhiti Reşat Mamik'i (53), evinden 50 metre uzaklıkta otomobilinin içinde hareketsiz halde gören vatandaşlar polislere ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan ve kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışılan Reşat Mamik kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.