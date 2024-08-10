İş makinesi operatörünün bayrak hassasiyeti duygulandırdı

İstanbul'da İETT kazası sonrası tahliye edilen binanın yıkım çalışmaları esnasında bir daire içerisinde Türk bayrağı görüldü. Çalışmayı durduran yıkım ekibindeki bir personel enkaz üzerine çıkarak bayrağı aldı.

Otobüs köprü ayağına ok gibi saplanmıştı! Kazadan son anda böyle kurtulmuş

Otobüs köprü ayağına ok gibi saplanmıştı! Kazadan son anda böyle kurtulmuş

Pendik'te İETT aracının çarpması sonrası kolonu zarar gören binada yıkım işlemleri başladı. Yıkım çalışmaları sürdüğü esnada bir dairenin içerisinde asılı halde bulunan Türk Bayrağını gören ekipler çalışmayı durdurdu.

DUYGULANDIRAN HASSASİYET

Yıkım personelinden biri enkaz üzerine çıkarak Türk bayrağını asılı olduğu yerden aldı. Bayrağın alınmasıyla birlikte çalışmalar kaldığı yerden devam etti. Yüzleri gülümseten o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.