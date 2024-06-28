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İş ve siyaset dünyasını bir araya getiren cenaze! Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İş ve siyaset dünyasını bir araya getiren cenaze! Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol üstlenen ve 97 yaşında vefat eden iş insanı Can Kıraç'ın cenaze töreni düzenlendi.

Beşiktaş'taki Bebek Camisi'nde cuma namazının ardından Can Kıraç'ın cenaze töreni yapıldı. Kardeşi İnan Kıraç, burada taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, iş insanı Aydın Doğan ve Güler Sabancı ile çok sayıda kişi katıldı.

İş ve siyaset dünyasını bir araya getiren cenaze! Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

ÖZEL: YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİ

Tabutu Galatasaray bayrağına sarılan Can Kıraç'ın cenazesi, törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Can Kıraç, Türk sanayisinin çok önemli isimlerinden bir tanesiydi. Bir Cumhuriyet sevdalısıydı, bir eğitim gönüllüsüydü. Koç ailesinde çok önemli görevler üstlendi. Türkiye çok önemli bir entelektüelini kaybetti. CHP ailesi olarak hem Koç ailesine hem Kıraç ailesine hem de Türkiye'deki tüm sanayicilere, Türkiye'nin tüm entelektüel camiasına başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Yeri kolay kolay doldurulamayacak bir büyüğümüzü kaybettik."

İş ve siyaset dünyasını bir araya getiren cenaze! Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Çok özel bir insan. Cumhuriyet'imizin yetiştirdiği kıymetli yöneticilerden. Ürettikleri, bu ülkeye kattıkları değerleri elbette ki saygıyla, minnetle anıyoruz. Bu hizmetlerinden ötürü de kendisini minnetle anacağız. Rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Yakınlarına, akrabalarına, sevenlerine sabır diliyoruz." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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