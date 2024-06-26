Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Koç Holding'in acı günü! Can Kıraç hayatını kaybetti

Koç Holding'in acı günü! Can Kıraç hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Koç Holding&#039;in acı günü! Can Kıraç hayatını kaybetti
Koç Holding, İnan Kıraç, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Koç Holding'in kuruluşunda yer alan isimlerden biri olan iş adamı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde büyük rol üstlenen, iş adamı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç vefat etti. 

CAN KIRAÇ KİMDİR

Can Kıraç 22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğdu. Koç Holding’de üstlendiği başka görevlerin yanında 1987-93 arasında Vehbi Koç Vakfı (VKV) İdare Heyeti üyeliği yaptı. Çocukluğunu Eskişehir’de geçiren Kıraç, 1946 yılında Galatasaray Lisesi’ni, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. 1949-50’de Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yaptı. 29 Ağustos 1950’de Ankara’da Koç Ticaret AŞ Otomobilcilik Şubesi’nde Bernar Nahum’un yanında çalışmaya başladı. 1957 yılında Vehbi Koç’un ortağı olduğu İzmir’deki Egemak şirketine müdür yardımcısı olarak atandı; 1958 yılında ise şirketin müdürlüğüne getirildi. 1963 yılında Koç Holding’in kurucu ortakları arasında yer alan Kıraç, 1968 yılında İstanbul’a dönerek holdingin Otomotiv Grubu’nda çalışmaya başladı.

Koç Holding'in acı günü! Can Kıraç hayatını kaybetti - 1. Resim

1973 yılında Koç Holding İcra Komitesi’ne giren Kıraç, 1982’de Otomotiv Grubu başkanlığına getirildi. 1984’te holdingin İdare Komitesi üyesi, 1987’de de başkanı oldu. Koç Üniversitesi’nin kuruluşunda VKV tarafından oluşturulan Üniversite İcra Komitesi ile Mütevelli Heyeti’nde de üye olarak görev aldı. 1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu’ndaki 41 yıllık meslek yaşamını noktalayarak emekli oldu.

Anılarımla Patronum Vehbi Koç (1995), Anılar Olaylar (2004) ve Kolajlı Taşlamalar (2004) başlıklı kitapları yayımlanmış olan Kıraç, 2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üyeliğe seçildi. 2013 yılında kendisine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası haziranda faiz artıracak mı? İşte ekonomistlerin beklentisiTürkiye'de yılın otomobili TOGG T10X oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti'nin kurucu isimlerindendi, Yaşar Yakış vefat etti! - GündemAK Parti'nin kurucu isimlerindendi, Yaşar Yakış vefat etti!Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde korkutan yangın - GündemSanayi sitesinde yangın! Alevler korku saçıyorTrafikte korkunç olay! Okul müdür yardımcısı silahla vurularak öldürüldü - GündemOkul müdür yardımcısı silahla öldürüldüKahreden haberler peş peşe geldi! 4 çocuk, 4 trajik olayda can verdi - Gündem4 çocuk, 4 trajik olayda can verdiAYM'nin kararı EYT'lileri vuracak! Emekliler artık bu kurumlarda çalışamayacak - GündemEmekliler artık bu kurumlarda çalışamayacakİETT otobüsü 4 araçlık kazaya neden oldu! Şoför hakkında şoke eden iddia - GündemİETT otobüsü park halindeki araçları ezdi
Sonraki Haber Yükleniyor...