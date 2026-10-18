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Isparta’da 14 İHH gönüllüsü kanyonda mahsur kaldı! Bir kişinin cansız bedeni bulundu

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Isparta’da 14 İHH gönüllüsü kanyonda mahsur kaldı! Bir kişinin cansız bedeni bulundu
Başlık ResmiIsparta’da 14 İHH gönüllüsü kanyonda mahsur kaldı! Bir kişinin cansız bedeni bulundu

Isparta’da Yazılı Kanyon’da mahsur kalan 14 kişilik İHH gönüllüsü grubundan acı haber geldi. İstanbul’dan bölgeye gelen grubun bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan 13 kişiyi kurtarmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde 14 kişilik İHH gönüllüsü mahsur kalmıştı.

Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ihbarın ardından bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildiği belirtildi.

Isparta’da 14 İHH gönüllüsü kanyonda mahsur kaldı! Bir kişinin cansız bedeni bulundu
Başlık ResmiIsparta’da 14 İHH gönüllüsü kanyonda mahsur kaldı! Bir kişinin cansız bedeni bulundu
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BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Açıklamada, insansız hava aracı (İHA) destekli çalışmalarla grubun yerinin tespit edildiği, arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

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13 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan 13 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, AFAD Başkanlığının koordinasyonunda Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Kastamonu, Konya ve Denizli'den 28 personel ve 8 aracın bölgeye sevk edildiği ifade edildi.

Isparta’da 14 İHH gönüllüsü kanyonda mahsur kaldı! Bir kişinin cansız bedeni bulundu
Başlık ResmiIsparta’da 14 İHH gönüllüsü kanyonda mahsur kaldı! Bir kişinin cansız bedeni bulundu

Valilik açıklamasında, hayatını kaybeden kişi için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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