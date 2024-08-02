İsrailli bakan İmamoğlu'ndan medet ummuştu! Çok sert tepki geldi

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden açıklaması tepki çekti. Gözlerin çevrildiği İmamoğlu ise Katz'a ağır sözler kullandı.

Gazze'de katliam yapan İsrail, bir yandan da bakanları aracılığıyla tepki çeken hamleleriyle gündemde. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal bir paylaşım yaptı.

İMAMOĞLU'NU ETİKETLEDİ

Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyip "Her şey çok güzel" olacak

sloganına atıf yaptı. Bu hamle, Türkiye'yi içeride birbirine düşürmeye çalıştıkları şekilde yorumlandı.

İMAMOĞLU'NDAN KATZ'A SERT TEPKİ GELDİ

İsrailli bakanın açıklamalarına Türkiye'den art arda tepkiler gelirken gözlerin çevrildiği İmamoğlu da bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman." dedi.