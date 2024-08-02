Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İsrailli bakan İmamoğlu'ndan medet ummuştu! Çok sert tepki geldi

İsrailli bakan İmamoğlu'ndan medet ummuştu! Çok sert tepki geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrailli bakan İmamoğlu&#039;ndan medet ummuştu! Çok sert tepki geldi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden açıklaması tepki çekti. Gözlerin çevrildiği İmamoğlu ise Katz'a ağır sözler kullandı.

Gazze'de katliam yapan İsrail, bir yandan da bakanları aracılığıyla tepki çeken hamleleriyle gündemde. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal bir paylaşım yaptı.

İMAMOĞLU'NU ETİKETLEDİ

Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyip "Her şey çok güzel" olacak
sloganına atıf yaptı. Bu hamle, Türkiye'yi içeride birbirine düşürmeye çalıştıkları şekilde yorumlandı.

İMAMOĞLU'NDAN KATZ'A SERT TEPKİ GELDİ

İsrailli bakanın açıklamalarına Türkiye'den art arda tepkiler gelirken gözlerin çevrildiği İmamoğlu da bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Inter'in dünyaca ünlü golcüsü Süper Lig yolunda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serinlemek için girdiği Van Gölü, sonu oldu - GündemSerinlemek için girdiği Van Gölü, sonu olduEsnaftan belediye başkanına bıçaklı saldırı - GündemBelediye başkanına bıçaklı saldırıİşçi kılığına girip 3.5 milyon liralık malzeme çaldılar! Büyük soygun kamerada - Gündemİşçi kılığına girip 3.5 milyon liralık malzeme çaldılarEkrem İmamoğlu'nun İsrail açıklamasına AK Partili Hamza Dağ'dan sert tepki: Savaş değil, terör ve soykırım - Gündemİmamoğlu'nun İsrail açıklamasına sert tepkiMuğla'da korku dolu anlar! Sokak ortasında kardeşini silahla vurdu - GündemÖz kardeşine acımadan sokak ortasında sıktıABD'nin Basra Körfezi'ndeki uçak gemisi Hürmüz Boğazı'na ulaştı - Gündemİsrail korktu, yardımına ABD koştu
Sonraki Haber Yükleniyor...