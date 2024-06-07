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İstanbul Boğazı'nda sıcak saatler! 12 kişi kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Boğazı&#039;nda sıcak saatler! 12 kişi kurtarıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Boğazı'nda bir tekne makine arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı. Kıyı emniyeti yardıma gitti, içinde 12 kişi bulunan tekne kurtarılarak, Kabataş’a yanaştırıldı.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 12 kişi bulunan tekne kurtarılarak, Kabataş’a yanaştırıldı.

KIYI EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Galataport önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 12 kişi bulunan 16 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Kabataş’a emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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