İstanbul Boğazı'nda sıcak saatler! 12 kişi kurtarıldı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul Boğazı'nda bir tekne makine arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı. Kıyı emniyeti yardıma gitti, içinde 12 kişi bulunan tekne kurtarılarak, Kabataş’a yanaştırıldı.
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 12 kişi bulunan tekne kurtarılarak, Kabataş’a yanaştırıldı.
KIYI EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Galataport önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 12 kişi bulunan 16 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Kabataş’a emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı