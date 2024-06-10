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İstanbul Silivri'de yangın! 7 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Silivri'de 7 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Silivri Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 7 katlı binanın katı katında saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Çatı kadından alevler yükseldi. Yangının çıkmasının ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar meydana geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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