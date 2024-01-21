Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara önemli çağrı: 112'ye bildirin

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İstanbul'da sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşmesi sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli bir çağrı geldi. Gül, vatandaşlardan sokakta gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.

    İstanbul Valisi Davut Gül&#039;den vatandaşlara önemli çağrı: 112&#039;ye bildirin
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi
    Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini hissettirmeye devam ediyor. Sıcaklık yer yer 5 dereceye kadar düşerken, İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli bir uyarı geldi.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, İstanbul'da havanın soğuk olduğunu belirterek vatandaşlardan sokakta gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.

    "İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"

    Vali Gül paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derece. Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Davut Gülİstanbul112
    Haberler > Gündem > İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara önemli çağrı: 112'ye bildirin
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kırklareli'den acı haber: Uzman Çavuş Furkan Bilgin kalbine yenik düştü - GündemKırklareli'den acı haber: Uzman Çavuş Furkan Bilgin kalbine yenik düştüİstanbul'un yanı başında karla mücadele! Yollar kapandı, ekipler alarmda - Gündemİstanbul'un yanı başında karla mücadeleAvcılar'da deprem gibi olay! İstinat duvarı şiddetli sarsıntıyla çöktü - GündemAvcılar'da istinat duvarı şiddetli sarsıntıyla çöktüMalatya'da korkutan deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama - Gündem"DAF'a paralel bir fay, geçmiş olsun"Son 5 günde 6 ceset! Antalya Valiliği'nden 'Suriye' vurgulu açıklama geldi - GündemSon 5 günde 6 ceset!İstanbul'da korku dolu anlar! 2 kişi kalabalığa ateş açtı, yaralılar var - Gündemİstanbul'da korku dolu anlar!İYİ Parti'de bir istifa daha! Helallik isteyerek AK Parti saflarına katıldı - GündemİYİ Parti'de istifa dalgası sürüyorHudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor: 14 kişi yakalandı - GündemHudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor: 14 kişi yakalandıMalatya'da deprem oldu (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...) - GündemMalatya beşik gibi...Bu kez 4.0 ile sallandıBakan Fidan BM'deki Filistin konulu toplantı için ABD yolcusu - GündemBakan Fidan ABD yolcusu
    Sonraki Haber Yükleniyor...