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İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara önemli çağrı: 112'ye bildirin
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Sinem Eryilmaz
İstanbul'da sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşmesi sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli bir çağrı geldi. Gül, vatandaşlardan sokakta gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini hissettirmeye devam ediyor. Sıcaklık yer yer 5 dereceye kadar düşerken, İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli bir uyarı geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, İstanbul'da havanın soğuk olduğunu belirterek vatandaşlardan sokakta gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.
"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"
Vali Gül paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derece. Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın."
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi