İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara önemli çağrı: 112'ye bildirin

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, İstanbul'da havanın soğuk olduğunu belirterek vatandaşlardan sokakta gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"

Vali Gül paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derece. Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın."