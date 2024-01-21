İSKİ paylaştı: Sağanak etkisini gösteriyor, İstanbul barajları umut veriyor

21 Ocak 2024 12:46 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 12:51

İklim krizinin de etkisiyle kuraklık tehlikesi altındaki barajlarda sağanak yağışlar etkili olmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) son verileri paylaştı.Verilere göre, İstanbul'un barajlarında doluluk oranları artarak yüzde 61.05 oldu.

İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları şöyle: