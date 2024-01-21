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İSKİ paylaştı: Sağanak etkisini gösteriyor, İstanbul barajları umut veriyor
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Eda Narin
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar sonrası barajlar dolmaya başladı. İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 61.05 oldu.
İklim krizinin de etkisiyle kuraklık tehlikesi altındaki barajlarda sağanak yağışlar etkili olmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) son verileri paylaştı.Verilere göre, İstanbul'un barajlarında doluluk oranları artarak yüzde 61.05 oldu.
İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları şöyle:
- Ömerli Barajı: Yüzde 80.14
- Papuçdere Barajı: Yüzde 28.79
- Sazlıdere Barajı: Yüzde 43.04
- Büyükçekmece Barajı: Yüzde 52.05
- Alibeyköy Barajı: Yüzde 70.3
- Terkos Barajı: Yüzde 50.57
- Kazandere Barajı: Yüzde 50.68
- Elmalı Barajı: Yüzde 87.88
- Darlık Barajı: Yüzde 75.92
- Istrancalar Barajı: Yüzde 44.84