İstanbul barajlarına sağanak bereketi, bir günlük artış dikkat çekti

10 Ocak 2024 11:57 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 11:58

Oldukça kurak geçen 2023 yılı İstanbul barajlarının alarm vermesine neden olurken, 2024 yılı yağışla geldi. İstanbul'da dün sabah başlayan sağanak, günün ilk saatlerine kadar etkisini aralıksız olarak sürdürdü. Bu yağışlarla birlikte 11 Kasım'da yüzde 16.18 olarak ölçülen İstanbul barajlarındaki doluluk oranları, hızla yükselmeye devam etti.

DOLULUK ORANINDA BİR GÜNDE YÜZDE 2'YE YAKIN ARTIŞ

İSKİ tarafından yapılan ölçümlere göre; bugün İstanbul barajlarındaki doluluk oranı an itibarıyla yüzde 55.31'e kadar yükseldi. Bu oran 1 ay önce yüzde 52.11, 2 ay önce yüzde 31.03, 3 ay önce yüzde 18.59 olarak ölçülmüştü.

Dün sabah ise bu oran yüzde 53.63'e çıkmıştı. İSKİ verilerine göre doluluk oranları bir günde yüzde 1,68 oranında arttı.

ALİBEYKÖY BARAJI YÜZDE 64'Ü AŞTI

İstanbul'a su sağlayan en önemli barajlardan biri olan Alibeyköy Barajında yüzde 12’ye kadar düşen doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 64.5 olarak ölçüldü. Kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 2.92'ye kadar gerileyen Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 38'i aştı.

İstanbul’un doluluk oranı en yüksek barajı ise Elmalı Barajı oldu. Kuraklık döneminde yüzde 20’li seviyelere kadar gerileyen Elmalı barajındaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 88.62 olarak ölçüldü.

İstanbul darajlarının güncel doluluk oranları:

Elmalı % 88.62

Ömerli %73.53

Darlık % 67.19

Alibeyköy % 64.5

Istrancalar % 46.37

Büyükçekmece % 46.64

Terkos % 46.21

Kazandere % 44.14

Sazlıdere % 38.22

Papuçdere % 26.92