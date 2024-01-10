Kuvvetli sağanak İstanbul trafiğini vurdu, otobüs ve metrobüs durakları tıklım tıklım

10 Ocak 2024 09:56 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 10:11

Megakent İstanbul'da dün sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu. Gece boyunca aralıksız yağan yağmur nedeniyle kentin her iki yakasında da araçlar trafikte güçlükle ilerledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 09.00'da trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu gözlenirken, TEM Otoyolu Kağıthane, Hasdal, Seyrantepe mevkisi ile TEM otoyolunun bağlantı noktalarında da araçlar ağır seyretti.

Bakırköy Sahil Yolu'nda Sirkeci istikametinde oluşan hasarlı kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışında aksamalar meydana geldi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Çamlıca gişelerde araçlar güçlükle seyretti.

METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Toplu ulaşımda bağlantı noktalarından olan Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Altunizade ile Uzunçayır'da otobüs ve metrobüs duraklarında da işe gidenler yoğunluk oluşturdu. Altunizade metrobüs durağında yoğunluk nedeniyle vatandaşlar dolu olan araçlara binmekte zorlandı. Metrobüsler, duraklardaki araç ve yolcu yoğunluğu nedeniyle güzergahlarda gecikmeli hareket etti.

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMA

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında da bazı aksamalar yaşandı. Şehir Hatları'nın Büyükada-Sedef Adası seferleri iptal edilirken Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı duyuruldu.