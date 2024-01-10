Meteoroloji İstanbul için yeni tahminini paylaştı, 8 kenti 'sarı kod' ile uyardı

10 Ocak 2024 08:51 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 09:26

Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Türkiye'nin pek çok yerinde kar yağışı etkili oldu. Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'de okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi. İstanbul'da dün öğlen saatlerinde kısa süre yüzünü gösteren kar yağışı, ilerleyen saatlerde yerini yağmura bıraktı. Meteoroloji, İstanbul'da kar beklentisi için gün verdi, günün hava durumuna dair tahminlerini açıkladı. Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (10 OCAK 2024 HAVA DURUMU)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün havanın Güney Ege ile Mardin çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışlar Marmara'nın doğusunun yükseklerinde, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusunda, Balıkesir'in kuzeyinde, Antalya'nın doğusunda, Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacak.

Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

8 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji 8 kentte kuvvetli kar beklendiğini duyurdu ve sarı kodlu uyarı verdi. Sarı kod ile uyarı alan iller şöyle: Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce.

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da beklenen kar dün kente giriş yaptı. Aydos Ormanları adeta beyaz bürünürken, Esenler'de de sulu kar yağdı. Kar yağışının etkisi kısa sürse de Meteoroloji yeni kar yağışı için tarih verdi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da 12 Ocak Cuma günü kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. 13 Ocak Cumartesi günü ise İstanbul'da kar yağışı etkisini artıracak.

PROF. DR. ORHAN ŞEN CUMA VE CUMARTESİYİ İŞARET ETTİ

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından günün hava durumuna dair tahminlerini paylaştı. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ülkede genelde karla karışık yağmur şeklinde yağış var. Doğu Akdeniz, Antalya, Antep, Urfa'da kuvvetli yağmur. Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin'de kar yağışı var. Rüzgar Marmara’da kuzey yer yer fırtına hızında esecek.

Bugün İstanbul'da yağmur var. Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı sıcaklık 5C. Rüzgar poyrazdan yer yer fırtına hızında esecek. Akşama yağış kalmıyor. Yarın yağış yok. cuma akşamı ve cumartesi hafif kar yağışlı 4 C."

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

AĞRI °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı