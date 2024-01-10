Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Meteoroloji İstanbul için yeni tahminini paylaştı, 8 kenti 'sarı kod' ile uyardı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüş birçok bölgede kar yağışını beraberinde getirdi. Meteoroloji, dün kısa süreli kar yağan İstanbul için yeni uyarı verdi, cuma ve cumartesi gününü işaret etti. Bugün ise 8 kentte beklenen kuvvetli kar nedeniyle 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. İşte Meteoroloji'nin son verileri ve il il hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji İstanbul için yeni tahminini paylaştı, 8 kenti &#039;sarı kod&#039; ile uyardı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Türkiye'nin pek çok yerinde kar yağışı etkili oldu. Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'de okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi. İstanbul'da dün öğlen saatlerinde kısa süre yüzünü gösteren kar yağışı, ilerleyen saatlerde yerini yağmura bıraktı. Meteoroloji, İstanbul'da kar beklentisi için gün verdi, günün hava durumuna dair tahminlerini açıkladı. Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar...

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (10 OCAK 2024 HAVA DURUMU)

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün havanın Güney Ege ile Mardin çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

    Yağışlar Marmara'nın doğusunun yükseklerinde, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusunda, Balıkesir'in kuzeyinde, Antalya'nın doğusunda, Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacak.

    Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    8 KENTE SARI KODLU UYARI

    Meteoroloji 8 kentte kuvvetli kar beklendiğini duyurdu ve sarı kodlu uyarı verdi. Sarı kod ile uyarı alan iller şöyle: Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce.

    İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

    İstanbul'da beklenen kar dün kente giriş yaptı. Aydos Ormanları adeta beyaz bürünürken, Esenler'de de sulu kar yağdı. Kar yağışının etkisi kısa sürse de Meteoroloji yeni kar yağışı için tarih verdi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da 12 Ocak Cuma günü kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. 13 Ocak Cumartesi günü ise İstanbul'da kar yağışı etkisini artıracak.

    Meteoroloji İstanbul için yeni tahminini paylaştı, 8 kenti 'sarı kod' ile uyardı

    PROF. DR. ORHAN ŞEN CUMA VE CUMARTESİYİ İŞARET ETTİ

    Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından günün hava durumuna dair tahminlerini paylaştı. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Bugün ülkede genelde karla karışık yağmur şeklinde yağış var. Doğu Akdeniz, Antalya, Antep, Urfa'da kuvvetli yağmur. Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin'de kar yağışı var. Rüzgar Marmara’da kuzey yer yer fırtına hızında esecek.

    Bugün İstanbul'da yağmur var. Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı sıcaklık 5C. Rüzgar poyrazdan yer yer fırtına hızında esecek. Akşama yağış kalmıyor. Yarın yağış yok. cuma akşamı ve cumartesi hafif kar yağışlı 4 C."

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    İSTANBUL °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

    ANKARA °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

    İZMİR °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    TEKİRDAĞ °C, 2°C
    Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    MUĞLA °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ADANA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KAYSERİ °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

    KONYA °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

    BOLU °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    RİZE °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 8°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 10°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

    AĞRI °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

    ERZURUM °C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

    MALATYA °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

    GAZİANTEP 5°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava DurumuKar YağışıMgmSağanak
    Haberler > Gündem > Meteoroloji İstanbul için yeni tahminini paylaştı, 8 kenti 'sarı kod' ile uyardı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Tüketici uyuşmazlığına elektronik çözüm! - GündemTüketici uyuşmazlığına elektronik çözüm!12 ilde FETÖ'ye kıskaç operasyonu, 38 gözaltı var - Gündem12 ilde FETÖ'ye kıskaç operasyonu, 38 gözaltı varHatay'da korkutan deprem! - GündemHatay'da korkutan deprem!Beyaz hasret bitti, beklenen kar geldi! - GündemBeyaz hasret bitti, beklenen kar geldi!Film platosunda büyük yangın, itfaiyenin müdahalesi sürüyor - GündemFilm platosunda büyük yangın, itfaiyenin müdahalesi sürüyorÇorum’da korkutan deprem, vatandaşları sokağa döktü! - GündemÇorum’da korkutan deprem, vatandaşları sokağa döktü!Kar İstanbul yolunu kapladı - GündemKar İstanbul yolunu kapladıKahramanmaraş'ta aynı gün iki deprem! Naci Görür '6 Şubat'a dikkat çekip açıkladı - GündemKahramanmaraş'ta aynı gün iki deprem! Naci Görür '6 Şubat'a dikkat çekip açıkladıÇanakkale, Tekirdağ ve Edirne'de eğitime ara verildi - GündemÇanakkale, Tekirdağ ve Edirne'de eğitime ara verildiKar İstanbul'un kapısına dayandı - GündemKar İstanbul'un kapısına dayandı
    Sonraki Haber Yükleniyor...