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    Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, ikinci dalga için tarih verdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası bugün Türkiye'yi etkisi altına aldı. Hava sıcaklığı 10 derece birden düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 il için sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul'da bugün karla karışık yağmur yağarken, mega kente kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi.

    Kar İstanbul&#039;un kapısına dayandı! Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, ikinci dalga için tarih verdi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye, bugünden itibaren hem Balkanlar hem de Sibirya’dan gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bir anda 10 derece birden düştü. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. 

    İstanbul'un Avrupa Yakası’nda ise karla karışık yağmur etkisini gösterdi, ancak beklenen kar yağışı henüz mega kente uğramadı. İstanbul'a kar yağışının ne zaman etkili olacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen dikkat çeken tahminde bulundu.

    KAR İSTANBUL'UN KAPISINDA ANCAK...

    Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle valilik tarafından, 4 ilçede eğitime bugün ve yarın ara verildi. Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a kar yağışıyla ilgili olarak ikinci sisteme dikkat çekti. Şen, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı konuşmada İstanbul'da etkili olacak olan ikinci soğuk hava dalgasında, kent genelinde kar görüleceğini ifade etti. Şen, cuma günü sıcaklığın 4 dereceye kadar düşeceğini aktarırken yarın için ise Marmara’da kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

    Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, ikinci dalga için tarih verdi

    Şen, ‘İstanbul’da kar kapıya kadar geldi’ ifadeleriyle yeni sistemin cuma akşamı yurdu ziyaret edeceğini aktararak şöyle konuştu:

    SICAKLIK 4 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

    Tekirdağ ve Kırklareli'ne kadar kar gelecek ama İstanbul'un içerisine girmeyecek. Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur yapabilir. Bu bölgelerde kar var. Anadolu'da kar var. Ankara'da gündüz sağanak, akşam karla karışık yağmur var. İzmir'de su baskını tehlikesi var. Ankara'da gece sıfır dereceye düşecek bir sıcaklık var.
    Şu anda kuvvetli poyraz var İstanbul'da. Bu poyraz bugün ve yarın öğlene kadar Kuzey Ege'de ve Marmara'da etkili olacak. Zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Saatteki hızı 70 kilometreyi aşabilecek.

    Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, ikinci dalga için tarih verdi

    İSTANBUL'A KAR YAPACAK

    Cuma akşamı gelebilecek yeni bir sistem var. Cuma günü gündüz sıcaklığı 4 dereceye kadar düşüp, kar gelir.
    İstanbul içerisinde bu sistem kar yapacak. Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyinde, doğusunda etkili olacak. Buna İstanbul da dahil olmak üzere cuma ve cumartesi günü kar görebiliriz. Ayın 11'inde yağış doğu Anadolu'ya çekiliyor. 12'sinde yok ama 12'si akşamından itibaren bu sistem gelecek.

    İZMİRLİLER DİKKAT ETSİN

    Ege Bölgesi’nde kuvvetli sağanak olacağını söyleyen Şen, "Çok soğuk bir hava var. 10 derecelik düşüş var düne göre. Dün 15-16-17 derece civarındaydı İstanbul. Bugün en fazla 7 derece olacak ama 3-4'lik bir sıcaklık var. Genel duruma baktığımızda Ege Bölgesi'nde İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Adana, Antalya civarlarında kuvvetli yağmur var gündüz. Buralarda su baskını yapabilir, dikkat etmek lazım. Akşam saatlerinden itibaren de Muğla, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli kar yağışı ve karla karışık yağmur olabilir. Bu da su baskınlarına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

    IstanbulKar YağışıMeteorolojiOrhan Şen
    Haberler > Gündem > Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, ikinci dalga için tarih verdi
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