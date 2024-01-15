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    İstanbul barajlarında sevindiren gelişme

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul’daki son yağmur yağışları barajlara olumlu yansıdı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 5.4 artarak, yüzde 58.3 oldu.

    İstanbul barajlarında sevindiren gelişme
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta başı yüzde 52.9'ken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 58.03’e yükseldi.

    Böylece geçtiğimiz hafta başına göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 5.4 oranında arttı. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 81,72 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.47 ile Pabuçdere Barajı oldu.

    İSTANBUL'DAKİ BARAJLARDA SON DURUM (15 OCAK PAZARTESİ)

    İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle;

    Büyükçekmece: 50.37

    . Sazlıdere: 40.46

    . Istarancalar: 47.58

    . Kazandere: 41.98

    . Pabuçdere: 26.47

    . Ömerli: 76.07

    . Darlık: 72.25

    . Elmalı: 81.72

    . Terkos: 48.14

    . Alibey: 69.26

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İstanbulBarajYağmur
    Haberler > Gündem > İstanbul barajlarında sevindiren gelişme
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