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İstanbul ve Ankara'da bayram yoğunluğuna yeni önlem: Kamyon ve tankerlerin geçişine izin yok

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakan Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunu azaltmak için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten, 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar izin verilmeyeceğini açıkladı. 

Vatandaşlar dokuz günlük bayram tatili dolayısıyla cumartesi gününden yollara çıktı. Binlerce trafik kazasının meydana geldiği yollarda İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir önlem alındığı duyuruldu. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından yayımlanan "trafik tedbirlerine ilişkin genelge" kapsamında, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten, 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar, seyirlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

TRAFİKTE İZİN YOK

Yerlikaya, geçişe izin verilmeyecek yerlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

İstanbul istikametine D­-100 karayolu ve O­3 otoyolunda Kırklareli'nden itibaren, D­-110 karayolunda Tekirdağ'dan itibaren, O­4 ve D­-750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O­7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya'dan itibaren, D­-100 karayolunda Amasya'nın Merzifon ilçesinden itibaren, D­-160 ve D­-750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O­5 otoyolu, D-­575 ve D­-595 karayolunda Bursa'dan itibaren, D-­650 karayolunda Bilecik'in Bozüyük ilçesinden itibaren; Ankara istikametine D­-300 karayolunda İzmir'den Afyonkarahisar'a kadar, D­-260 karayolunda Afyonkarahisar'dan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine kadar, D-­200 karayolunda Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Ankara'ya kadar arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecek.

Ali Yerlikaya, bu tür araçları kullanan şoförlerin İstanbul ve Ankara istikametine seyahatlerinde belirtilen tarihlere uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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