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Haberler > Gündem > 35 milyon yola çıktı, 100 milyar liralık trafik yoğunluğu

35 milyon yola çıktı, 100 milyar liralık trafik yoğunluğu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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35 milyon yola çıktı, 100 milyar liralık trafik yoğunluğu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Havada, kara yolunda ve demir yolunda 35 milyon kişi yola düşerken, şehirler arası yollar İstanbul trafiğinden beter oldu. Bayram tatilindeki hareketliliğinin 100 milyar liralık bir seyahat ekonomisi oluşturacağı bildirildi. 

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçidinde uzun kuyruklar oluşurken, araçlar dur-kalk yaparak gitmeye çalışıyor.

35 milyon yola çıktı, 100 milyar liralık trafik yoğunluğu - 1. Resim

İstanbul-Tekirdağ kara yolunda ise yoğunluk oluştu. İstanbul’dan tatil kentlerine doğru hareket eden sürücüler, Trakya yollarını doldurdu. Çoğu zaman durma noktasına gelen trafikte seyreden sürücüler sıcak havanın da etkisiyle zor anlar yaşadı.

100 MİLYAR SEYAHAT EKONOMİSİ 

43 şehrin geçiş noktasında  bulunan ‘Kilit kavşak’ olarak  adlandırılan Kırıkkale’de, uzun  araç kuyrukları oluşturdu. 35 milyon tatilcinin hareketliliğinin 100 milyar liralık bir seyahat ekonomisi oluşturacağı da bildirildi. 

BAYRAMDA SICAKLIK MEVSİM NORMALİNDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bayram tatili boyunca hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinde seyredeceğini belirterek yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini söyledi. Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre üç büyük şehirde hava şöyle olacak: 

Ankara: Parçalı bulutlu, cuma çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 17-25.

İstanbul: Genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18-24 derece.

İzmir: Genellikle parçalı bulutlu, pazar  çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23-27 derece. 

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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