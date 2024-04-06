Bayram göçünde zincirleme kaza! Araçlar üst üste çıktı, gören dönüp bir daha baktı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Nisan 2024 16:39 - Güncelleme: 6 Nisan 2024 16:46 - Güncelleme:

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9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler yollara düşünce kaza haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Anadolu Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 araç üst üste çıktı. Şaşırtan manzarayı görenler dönüp bir daha baktı.