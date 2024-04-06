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Bayram göçünde zincirleme kaza! Araçlar üst üste çıktı, gören dönüp bir daha baktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler yollara düşünce kaza haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Anadolu Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 araç üst üste çıktı. Şaşırtan manzarayı görenler dönüp bir daha baktı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dün akşam saatleri itibari ile yola çıkmaya başladı. Bu sebeple Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor.

9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Hendek ilçesi geçişi Kalayık mevkii Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Bayram göçünde zincirleme kaza! Araçlar üst üste çıktı, gören dönüp bir daha baktı - 1. Resim

Kaza sebebi ile bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ile normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ÜST ÜSTE ÇIKTILAR

Öte yandan, zincirleme kazada bir cipin arkadan çarptığı Tofaş Kartal marka otomobilin, cipin üzerine çıkması ise şaşkınlık oluşturdu.

Bayram göçünde zincirleme kaza! Araçlar üst üste çıktı, gören dönüp bir daha baktı - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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