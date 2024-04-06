Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Çorum'da feci kaza: Tır ve 2 otomobil çarpıştı

Çorum'da feci kaza: Tır ve 2 otomobil çarpıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da meydana gelen kazada bir tır ve 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobiller hurdaya döndü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, Şahin Y. idaresindeki tır, Zile Kavşağı'nda Metin A.'nın kullandığı otomobil ve Erdal Y.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Erdal Y. ile otomobillerde bulunan Göktuğ Y., Muhammed Y, İmran Y., Elif A., Emine A., Buse A., Azra A. ve Nisa A. yaralandı.

Çorum'da feci kaza: Tır ve 2 otomobil çarpıştı - 1. Resim

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İmran Y. buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
DEM Parti milletvekili PKK'lı teröristin tabutunu taşıdıKonya'da plastik fabrikasında korkutan yangın! 1 işçi dumandan etkilendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı! Polis, göstericilere 'usule uygun' şekilde müdahale etti - GündemDEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı!Nevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı - GündemNevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadıBursa'da akılalmaz olay! Şakayı beğenmedi, arkadaşını karnından bıçakladı! - GündemBir şaka yaptı, hayatı karardı! Şimdi ölümün pençesinde...Türkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldi - GündemTürkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldiTürkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşması - GündemTürkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşmasıAK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe belediyesinde "jakuzi" iddiası! Eski başkan sert tepki gösterdi - GündemSancaktepe belediyesinde "jakuzi" iddiası!
Sonraki Haber Yükleniyor...