Çorum'da feci kaza: Tır ve 2 otomobil çarpıştı

Çorum'da meydana gelen kazada bir tır ve 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobiller hurdaya döndü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, Şahin Y. idaresindeki tır, Zile Kavşağı'nda Metin A.'nın kullandığı otomobil ve Erdal Y.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Erdal Y. ile otomobillerde bulunan Göktuğ Y., Muhammed Y, İmran Y., Elif A., Emine A., Buse A., Azra A. ve Nisa A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İmran Y. buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.