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İftar için gittiği evin merdivenlerinden düşerek öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İftar için gittiği evin merdivenlerinden düşerek öldü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da, yabancı uyruklu Faris Rumaitan Burjum, iddiaya göre iftar için gittiği evin giriş kapısındaki merdivenlerden düştü. Hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Faris Rumaitan Burjum (52), iddiaya göre, iftar için gittiği Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki evin giriş kapısındaki merdivenlerinden düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hasanpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burjum, kurtarılamadı.

Faris Rumaitan Burjum'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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