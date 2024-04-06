İftar için gittiği evin merdivenlerinden düşerek öldü

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Nisan 2024 09:40 - Güncelleme: 6 Nisan 2024 09:46 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Çorum'da, yabancı uyruklu Faris Rumaitan Burjum, iddiaya göre iftar için gittiği evin giriş kapısındaki merdivenlerden düştü. Hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.