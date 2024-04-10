Vatandaşlar bayram namazına koştu, camiler doldu taştı

Ramazan ayının ardından vatandaşlar bayram namazında buluştu. Sabah erken saatlerde camiler doldu taştı. Bazı vatandaşlar namaza çocukları ile geldi. İslam alemi için dualar edildi...

Ramazan Bayramı namazı için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti. İstanbul'daki tarihi ve büyük camiler doldu taştı. Bazı vatandaşlar cami avlusunda namazlarını kıldı. Cemaat namazın ardından cami avlusunda bayramlaştı.

Başkent’in simge mekanlarından biri olan Kocatepe Cami’nde Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte kılınan bayram namazı, Ankara’nın dört bir yanından gelen yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Bayram namazını eda etmek için camiye gelen vatandaşlar tebessüm ettiren dilek ile karşılaştı. Bayram Namazı için Kocatepe Camii'ne gelen bir vatandaşın "Dua edin onunla evleneyim" yazılı çikolata kutusu görenleri gülümsetti.



Ankara'da gerçekleşen bayram namazının coşkusu ve birlik atmosferi, Ramazan Bayramı'nın manevi değerlerini yansıtan görüntü oluşturdu. Ramazan Bayramında vatandaşlar bayram namazını kılmak için Ankara'nın en büyük üçüncü camisi olma özelliği taşıyan Kocatepe Camii'ne akın etti.



İstanbullular, Ramazan Bayramı namazı için kentteki tarihi ve büyük camilere akın etti.

Vatandaşlar, sabah saatlerinde Ayasofya-i Kebir Camii ile Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı çok sayıda turist, bayram namazını, kentteki büyük ve tarihi camilerde kıldı. Namazın ardından caminin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.Bayram namazı öncesi Büyük Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasına, "Elveda" yazısı yansıtıldı.

Ramazan Bayramı nedeniyle başta Adıyaman Emir Sultan Cami olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Emir Sultan Camiinin iç kısmında yer kalmayınca birçok vatandaş namazını cami avlusunda kıldı. İnsan selinin yaşandığı camilerde kılınan bayram namazı sonrasında bayramlaşan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Birbiriyle bayramlaşan vatandaşlar daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

İl protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte Emir Sultan Caminde Bayram Namazını kılan Vali Osman Varol, “Çok güzel bir Ramazan Ayı geçirdik. İnsanlarımızın manevi duygularının yüksek olduğu, dayanışmanın yine yüksek olduğu özellikle bölgemizde yaşanan büyük afet sonra ikinci Ramazan ayımızı vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını gidermeye çalışarak yine vatandaşımızın kendi arasındaki dayanışmaya şahit olarak geçirdik. Mübarek Ramazan Ayının sonunda da Mevlam bizi bayrama kavuşturdu. Bugün Bayram namazıyla birlikte bayramlaşarak Ramazan Bayramını başlattık. Bundan sonra gün içerisinde programlarımız olacak. Vatandaşlarımız bir biriyle bayramlaşacak. Bayramlar birlik ve beraberliğin, bayramlaşmanın, akrabalığın ve bir birine yardım etmenin manasını bulduğu zamanlar ve bizim inanç ile kültürümüzün önemli parçalarından bir tanesidir. Ben öncelikle tüm vatandaşlarımıza, bütün İslam alemine hayırlı bir bayram diliyorum. Bu bayramın güzelliklere, sorunlarımızı çözmemize, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise konuşmasında, “Mübarek Ramazanı geride bırakmanın hüznüyle bayrama kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu süreçte gerçekten önemli bir ayı birlikte yaşadık. Rahmet ayıydı, bereket ayıydı, mağfiret ayıydı. Bu ayda yapılan bütün ibadetlerin kabul olmasını yüce rabbimden bizler de niyaz ediyoruz. Tabi bayramlar sevinç günleridir, dayanışma günleridir, birlik ve beraberliğin en yüksekliğe ulaştığı günlerdir. Bu günleri rabbim en güzel şekilde idrak etmeyi nasip edenlerden eylesin” diye konuştu.

Yozgat, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale, Sivas, Kayseri ve Nevşehir'de, bayram namazını kılmak isteyenler camileri doldurdu.

Yozgat'ta vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için camilere gitti. Kent merkezi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde İl Müftüsü Ali Gülden vaaz verdi. Filistin ve Gazze'de zulüm altında olan Müslümanlar için dua edildi.

Kırşehir'de bayram namazı dolayısıyla tarihi Cacabey Medresesi'ne giden vatandaşlar, cami ve çevresini doldurdu. İl Müftüsü Mustafa Tekin'in vaazının ardından cemaat saf tutup bayram namazını kıldı, edilen duaya "amin" dedi. Namazın ardından Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu vatandaşlarla bayramlaştı.

Niğde'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak erken saatlerde için camilere gitti.

Özdemir Camisi'ne giden vatandaşlar, vaazı dinledi, bayram namazını kıldı ve bayramlaştı.

Kırıkkale'de vatandaşlar, bayram namazında Nur Camisi'ni doldurdu. Namaz öncesi Filistin ve Gazze'de zulüm altındaki Müslümanlar için dua edildi. Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlarla bayramlaştı. Makas ve Önal, mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Sivas'ta vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazı için kentteki camilere geldi.

Vatandaşlar, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi camilerde yoğunluk oluşturdu.

Ulu Cami'de kılınan namazın ardından dua edildi ve cemaat bayramlaştı.

Kayseri'de vatandaşlar bayram namazı kılmak için camileri doldurdu. Hunat Camii ve Camii Kebir gibi tarihi camilerde cemaat bayram namazı için saf tuttu. İzzet Bayraktar Camisi'nde verilen vaazın ardından Filistin'de zulüm gören Müslümanlar için de dua edildi.

Nevşehir'de vatandaşlar, bayram namazında il genelinde bütün camileri doldurdu.

Kent merkezindeki tarihi Kurşunlu Camisinde, cemaat İl Müftüsü Kazım Güzel'in vaazını dinledi.

Namazın ardından cami cemaati bayramlaştı.