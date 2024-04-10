Terörsüz bayram coşkusu! Barış Pınarı huzur getirdi

Suriye’nin Tel Abyad ve Resülayn ilçelerinde halk, Türkiye’nin çabalarıyla sağlanan huzur ve güven ortamında beşinci Ramazan Bayramı’na giriyor.

Türkiye’nin çabaları ve Suriye Millî Ordusunun (SMO) desteğiyle bölgede sağlanan güven ve istikrar ortamı gün geçtikçe güçleniyor. Buna rağmen Tel Abyad ve Resülayn’da halk terörden uzak beşinci bayramını kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye’ye minnettar olduklarını belirten bölge halkı, Türk askeri sayesinde huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını dile getiriyor.

'TERÖR OLMASIN YETER'

Huzur ve güven ortamının aksine hayat pahalılığı ise bölge halkını etkiliyor. Halkın alım gücünün, son üç yılda yaşanan kuraklık, büyük zarar gören tarım sektörü ve hayat pahalılığı yüzünden olumsuz etkilendiği ifade ediliyor. Bu olumsuzluğa rağmen Ramazan Bayramı için günlerdir alışveriş telaşıyla günlerini geçiren halk, “Terör olmasın yeter” diyerek her şeye rağmen mutlu olduklarını dile getiriyor.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HUZURUNU BOZMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Tel Abyad mahallî kolluk kuvvetlerinden Muhammed Ammuri “Terör örgütlerinin Tel Abyad’ın huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Her yerde kimlik kontrolü yapıyoruz. Ana pazara otomobil girişini yasakladık. İlçede araç ve motosikletlere sık sık arama yapıyoruz” dedi.

Esnaf kesiminden pastane işletmecisi Fehid Ahmer ise her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirterek, “Güzel bir bayrama hazırlık ortamı var. Kolluk kuvvetleri güveni sağlıyor” diye konuştu. Pazara oyuncak alışverişi için kardeşleri ile gelen 9 yaşındaki Yusuf Ahmed ise “Oyuncak alacağım için mutluyum. Su tabancası için pazara geldik” ifadelerini kullandı.