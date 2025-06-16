İstanbul'da AVM'de mide bulandıran olay! Kadınlar tuvaletinde gizli çekim yaparken yakalandı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul'da bir AVM'nin kadınlar tuvaletinde gizli çekim yapan bir adam yakalandı. Suçunu itiraf eden şahsın telefonunda çok sayıda gizli çekim kaydı bulundu.
İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde mide bulandıran bir olay yaşandı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Kadınlar tuvaletine girip gizlice fotoğraf - video çeken bir şahıs, içeride bulunan bir kadın tarafından fark edildi. Kadının haber vermesi üzerine tuvalete güvenlik görevlisi geldi.
İTİRAF ETTİ
Telefonunu saklayan ve kaçmaya çalışan şahıs bir süre sonra pes etti. "Tamam doğru, çektim ama siliyorum" diyen şahsın telefonunda çok sayıda gizli çekim fotoğraf - video bulundu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar