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İstanbul'da AVM'de mide bulandıran olay! Kadınlar tuvaletinde gizli çekim yaparken yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir AVM'nin kadınlar tuvaletinde gizli çekim yapan bir adam yakalandı. Suçunu itiraf eden şahsın telefonunda çok sayıda gizli çekim kaydı bulundu.

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde mide bulandıran bir olay yaşandı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kadınlar tuvaletine girip gizlice fotoğraf - video çeken bir şahıs, içeride bulunan bir kadın tarafından fark edildi. Kadının haber vermesi üzerine tuvalete güvenlik görevlisi geldi.

İstanbul'da AVM'de mide bulandıran olay! Kadınlar tuvaletinde gizli çekim yaparken yakalandı - 1. Resim

İTİRAF ETTİ

Telefonunu saklayan ve kaçmaya çalışan şahıs bir süre sonra pes etti. "Tamam doğru, çektim ama siliyorum" diyen şahsın telefonunda çok sayıda gizli çekim fotoğraf - video bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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