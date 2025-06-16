İstanbul'da AVM'de mide bulandıran olay! Kadınlar tuvaletinde gizli çekim yaparken yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Haziran 2025 10:02 - Güncelleme: 16 Haziran 2025 10:18 - Güncelleme:

İstanbul'da bir AVM'nin kadınlar tuvaletinde gizli çekim yapan bir adam yakalandı. Suçunu itiraf eden şahsın telefonunda çok sayıda gizli çekim kaydı bulundu.

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde mide bulandıran bir olay yaşandı. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili 250 bin liralık ayakkabı iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı SUÇÜSTÜ YAKALANDI Kadınlar tuvaletine girip gizlice fotoğraf - video çeken bir şahıs, içeride bulunan bir kadın tarafından fark edildi. Kadının haber vermesi üzerine tuvalete güvenlik görevlisi geldi. İTİRAF ETTİ Telefonunu saklayan ve kaçmaya çalışan şahıs bir süre sonra pes etti. "Tamam doğru, çektim ama siliyorum" diyen şahsın telefonunda çok sayıda gizli çekim fotoğraf - video bulundu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar