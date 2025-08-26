Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Kuraklık da susuzluk da kapıda

İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Kuraklık da susuzluk da kapıda

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sıcak havaların etkisiyle ülke genelinde barajlardaki su seviyesi gittikçe düşüyor. Son olarak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 42'ye düştüğü belirlendi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde ilerlemesi, Türkiye genelinde su sıkıntısına neden oldu. Çeşitli kentlerdeki barajlarda su seviyesi kritik noktanın altında düşerken, İstanbul'da da durum farksız.

NİSAN AYINDA YÜZDE 82'YDİ

İSKİ verilerine göre 2025'te 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti.

İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Kuraklık da susuzluk da kapıda - 1. Resim

YÜZDE 42'YE KADAR DÜŞTÜ

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 19 Temmuz'da 58,28 iken bugün yüzde 42,43 olarak ölçüldü.

Su miktarı, Ömerli'de 38,75, Darlık'ta 54,07, Elmalı'da 61,1, Terkos'ta 47,25, Alibey'de 26,11, Büyükçekmece'de 43,24, Sazlıdere'de 39,14, Istrancalar'da 32,06, Kazandere'de 24,23, Pabuçdere'de 34,27 olarak kaydedildi.

Toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olan, kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı bugün itibarıyla 368,26 milyon metreküp olarak belirlendi.

İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Kuraklık da susuzluk da kapıda - 2. Resim

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 408,19 milyon metreküp su alındı.

Kente dün verilen su miktarı ise 3 milyon 407 bin metreküp olarak ölçüldü.

2015'TE YÜZDE 70'İN ÜZERİNDEYDİ

İSKİ istatistiklerine göre, 26 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 70,42, 2016'da yüzde 54,02, 2017'de yüzde 63,96, 2018'de yüzde 63,91, 2019'da yüzde 60,69, 2020'de yüzde 48,92, 2021'de yüzde 59,38, 2022'de yüzde 59,66, 2023'te yüzde 30,64, 2024'te yüzde 48,31 olarak kaydedildi.

