İstanbul'da DEAŞ operasyonu, çok sayıda gözaltı var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler yakaladıkları 9 kişiyi gözaltına aldı, 1 kişi ise aranıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
1 KİŞİ ARANIYOR
Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. 1 kişiyi ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı