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İstanbul'da DEAŞ operasyonu, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da DEAŞ operasyonu, çok sayıda gözaltı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler yakaladıkları 9 kişiyi gözaltına aldı, 1 kişi ise aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

1 KİŞİ ARANIYOR

Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. 1 kişiyi ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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