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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! 1 komiser ve 3 sivil gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! 1 komiser ve 3 sivil gözaltına alındı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil ve 1 komiserin gözaltına alındığını duyurdu...

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik yürütülen soruşturma Ankara'da emniyete sıçradı. 'M7' kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in deşifre olması ve yurtdışına kaçmasının ardından bazı isimler açığa alındı. Olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. 

3 SİVİL BİR KOMİSER GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,  Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil  ve 1 komiserin gözaltına alındığını duyurdu.

ANKARA EMNİYETİ'NDE GÖZALTILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gizli tanık Serdar Sertçelik'in ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyeti’nde görev yapan dört kamu görevlisinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü ise sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarındaki Ankara Emniyeti’nde “yasa dışı dinleme yapıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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