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Erdoğan format atacak! AK Parti yönetimi ve bürokraside köklü değişim hazırlığı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan format atacak! AK Parti yönetimi ve bürokraside köklü değişim hazırlığı
Yücel Kayaoğlu, Ak Parti, Değişim, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti’de kongreye yeni bir kadro ile gitmek için düğmeye basıldı. Bazı genel başkan yardımcıları değişecek. Bakanlar Kurulunda değişim yaşanacak. Erdoğan’ın başdanışmanları azaltılacak. Politika kurullarının sayısı sınırlandırılacak....

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - AK Parti’de seçim sonuçlarına ilişkin istişare süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün net bir şekilde verdiği ‘Değişim’ mesajı ile birlikte ilk adımın birkaç gün içinde parti bünyesinde atılacağı ifade edildi.

5 YARDIMCI GİDİYOR

Bu kapsamda, genel merkezde en az 5 genel başkan yardımcısının görevden alınacağı, yerine atanacak isimlerle kongre sürecinin yürütüleceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları “Mevcut kadro ile kongreye gidilmeyecek. Parti yönetimi değişecek, yeni yönetim kongre sürecini yürütecek” bilgisini verdi.

KABİNE DE SIRADA

AK Parti kulislerinde, değişimin parti yönetimi ile sınırlı kalmayacağı kabine ve külliye bürokrasisinde de değişiklikler olabileceği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ile başdanışmanların sayısının düşürüleceği, bu konuda cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Politika kurullarının yapısında da değişiklikler olacağı ifade edildi.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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