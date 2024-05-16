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MİT'ten Hakurk’ta nokta operasyonu! Ahmet Bayar ve Ahmed İbrahim El Ahmed öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
MİT&#039;ten Hakurk’ta nokta operasyonu! Ahmet Bayar ve Ahmed İbrahim El Ahmed öldürüldü
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

MİT’in Irak/Hakurk’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonu ile saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen Ahmet Bayar ve Ahmed İbrahim El Ahmed'i etkisiz hale getirdi.

PKK/KCK mensupları Tufan Koçer kod Ahmet Bayar ile Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed, MİT’in Irak/Hakurk’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÜS BÖLGELERİNE SALDIRACAKLARDI

Tufan Koçer kod Ahmet Bayar ile Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed’in, Hakurk’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıkları MİT tarafından tespit edildi. Bunun üzerine teröristlere yönelik araştırmalar derinleştirildi.

KANDİL'DE SUİKAST EĞİTİMİ ALDILAR

2012 yılında PKK’ya katılan Tufan Koçer kod Ahmet Bayar’ın geçmişte Suriye’de faaliyet gösterdiği ve üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığını öğrenildi. Suriyeli Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed’in de 2014’te Kandil’de suikast eğitimi aldığı belirlendi.

MİT'ten Hakurk’ta nokta operasyonu! Ahmet Bayar ve Ahmed İbrahim El Ahmed öldürüldü - 1. Resim

MİT SAHA AJANINI GÖREVLENDİRDİ

MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Eylem hazırlığındaki teröristleri adım adım izlemeye başladı.

MİT'ten Hakurk’ta nokta operasyonu! Ahmet Bayar ve Ahmed İbrahim El Ahmed öldürüldü - 2. Resim

SALDIRI TALİMATI ALDIKTAN 24 SAAT SONRA ÖLDÜRÜLDÜLER

Örgüt yöneticilerinin eylem talimatından yirmi dört saat sonra eylem hazırlığındaki Tufan Koçer kod Ahmet Bayar ve Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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