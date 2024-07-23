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İstanbul'da dehşet anları! İki kadın kavgaya tutuştu, erkekler karate filmi gibi izledi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Istanbul Pendik, Kavga, Görüntüler, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Pendik'te iki kadının sözlü tartışması saç baş kavgaya dönüştü. Hakaretlerin havada uçuştuğu kavga karate filmlerini aratmadı. Etraftaki erkeklerin olayı izleyip geç müdahale etmesi dikkat çekti.

Olay, İstanbul Pendik ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. İki kadın arasında henüz sebebi bilinmeyen şekilde sözlü tartışma çıktı. Şiddeti artan tartışma kavgaya dönüştü.

SAÇINDAN TUTTUĞU GİBİ YERE SERDİ

Kavga esnasında kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu. Dayak yiyen kadın ayağa kalkarak "Senden şikayetçi olacağım" dedi, karakola gitti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Çevredeki vatandaşlardan biri kavga anını cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Görüntülerde iki kadının kavgasının yanı sıra olay yerindeki adamların önce sessiz bir şekilde kavgayı izlediği sonrada müdahale ettiği yer aldı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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