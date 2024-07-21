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Metrodaki 'yer verme' tartışması kavgaya dönüştü! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa metrosunda yolcular arasında çıkan 'yer verme' kavgasında taraflar birbirine tekme ve tokatlarla saldırdı. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Toplu taşıma araçlarında sık sık çıkan kavgalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Bursa metrosunda yolcular birbirine girdi.

Bursa metrosunda bulunan yolcuların kavgası Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarafların birbirine saldırmasının sebebi ise 'yer verme meselesi' oldu.

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Yolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, iki yolcu birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

Araya çevredeki vatandaşlar girerken o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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