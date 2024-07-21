İstanbul'da metro seferleri 2 hafta boyunca gecikmeli yapılacak

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2024 10:37 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme:

İstanbul, Haber

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İstanbullular dikkat, Metro İstanbul'dan yeni açıklama geldi. Bazı metro seferleri 2 hafta boyunca gecikmeli olarak yapılacak, işte detaylar...