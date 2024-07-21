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İstanbul'da metro seferleri 2 hafta boyunca gecikmeli yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da metro seferleri 2 hafta boyunca gecikmeli yapılacak
İstanbul, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbullular dikkat, Metro İstanbul'dan yeni açıklama geldi. Bazı metro seferleri 2 hafta boyunca gecikmeli olarak yapılacak, işte detaylar...

İstanbul'da M1 Metro Hattı (Yenikapı-Kirazlı yönü) seferleri, planlanan ray bakım çalışması sebebiyle önümüzdeki iki hafta boyunca belirli saatlerde gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.

Metro İstanbul'un bildirisine göre, Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak olan ray bakım çalışmaları 5 Ağustos tarihine kadar her gün 22.00-00.00 saatleri arasında Otogar-Kirazlı arasında gecikmeli olarak gerçekleşecektir.

Bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, seferler 5 Ağustos saat 06.00'dan itibaren normale dönecektir.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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