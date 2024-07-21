İstanbul'da metro seferleri 2 hafta boyunca gecikmeli yapılacak
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbullular dikkat, Metro İstanbul'dan yeni açıklama geldi. Bazı metro seferleri 2 hafta boyunca gecikmeli olarak yapılacak, işte detaylar...
İstanbul'da M1 Metro Hattı (Yenikapı-Kirazlı yönü) seferleri, planlanan ray bakım çalışması sebebiyle önümüzdeki iki hafta boyunca belirli saatlerde gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.
Metro İstanbul'un bildirisine göre, Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak olan ray bakım çalışmaları 5 Ağustos tarihine kadar her gün 22.00-00.00 saatleri arasında Otogar-Kirazlı arasında gecikmeli olarak gerçekleşecektir.
Bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, seferler 5 Ağustos saat 06.00'dan itibaren normale dönecektir.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi