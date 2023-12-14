Vali Gül devreye girdi, karar verildi! İstanbul’da ekmek fiyatına gramaj indirimi

14 Aralık 2023 19:02 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 19:50

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Ticaret Odası’nın aralık ayı meclis toplantısında azami ekmek fiyat tarifesi güncellendi. Kasım ayında alınan “İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak” şeklindeki karar yeniden değerlendirildi.

Buna göre azami fiyat 210 gram için 8 TL olarak belirlendi. “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi çerçevesinde, İstanbul için 210 gram ekmek 8 TL olacak şekilde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi’nin konuya ilişkin sürecin tamamlanması sebebiyle Oda Meclisi’ne arzı Yönetim Kurulumuzun 8.12.2023 tarih, 59 sayılı toplantısında kararlaştırılmıştır” şeklinde meclise sunulan yeni tarife oybirliğiyle kabul edildi.

822 FIRINA TUTANAK TUTULDU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Davut Gül, kentte ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutulan tutanağın Ticaret Bakanlığına gönderildiğini duyurmuştu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer vermişti:

"İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

210 GRAM EKMEK İÇİN AZAMİ FİYAT 8 TL OLDU

İTO Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda; daha önce 200 gram için 8 TL olarak belirlenen Azami Ekmek Fiyat Tarifesi, “İstanbul'da ekmek fiyatı 210 gram ekmek için azami 8 TL olacak” şeklinde kabul edildi.