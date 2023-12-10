Ekmekte fahiş fiyata sıkı denetim! İstanbul'da 822 fırın için düğmeye basıldı

10 Aralık 2023 23:57 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 00:05

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında İstanbul'daki 822 ekmek fırınını denetledi. Ekmek fiyat tarifesine uymayan işletmelere ceza yağdı. Haberi ise Vali Gül sosyal medya hesabından duyurdu.

KURAL TANIMAYAN 822 FIRINA TUTANAK

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz günlerde piyasanın tabii işleyişini bozan uygulamalara hükümetçe müsamaha edilmeyeceğini belirterek, cezaların da artırılacağını duyurmuştu.

FAHİŞ FİYAT TESPİT EDİLEN İŞLETME KAPATILACAK

Bakanlık, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede yeni bir döneme hazırlanırken, torba yasada bu konudaki cezaların artırılması bekleniyor.

Fahiş fiyat artışı yapan işletmelerin belirli süre kapatılması da mümkün olacak.

Düzenleme yeni yılda hayata geçecek.