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İstanbul'da gece yarısı sıcak saatler! Üsküdar ve Fatih'te yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da gece yarısı yangın paniği yaşandı. Fatih'te 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yanarken Üsküdar'da da bir kafe alevlere teslim oldu. İhbar üzerine adreslere sevk edilen ekipler yangınları kısa sürede söndürdü.

İstanbul'un Fatih ve Üsküdar ilçesinde çıkan yangınlar ekipleri harekete geçirdi. Fatih'te 5 katlı binanın çatısı cayır cayır yandı. 
Yangın saat 03.00 sıralarında Fatih Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yer alan apartmanda yaşandı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. 

İstanbul'da gece yarısı sıcak saatler! Üsküdar ve Fatih'te yangın çıktı - 1. Resim

Kısa sürede adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Can kaybının olmadığı yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. 

İstanbul'da gece yarısı sıcak saatler! Üsküdar ve Fatih'te yangın çıktı - 2. Resim

ÜSKÜDAR'DA KAFE YANDI

Aynı saatlerde Üsküdar'da kafe olarak hizmet veren bir iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın Mimar Sinan Mahallesi Kassam Çeşme Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

İstanbul'da gece yarısı sıcak saatler! Üsküdar ve Fatih'te yangın çıktı - 3. Resim

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi. Yanan iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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