İstanbul'da hafta sonu kararı! Bazı eğitimler ve sınavlar iptal edildi

İstanbul Valiliği, kent genelinde hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Bilim ve Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, DYK kursları ile E-Sınav Merkezlerindeki faaliyetlere 17-18 Ekim tarihlerinde ara verildiğini duyurdu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Valiliği, kent genelinde hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle bazı eğitim faaliyetlerine ve sınavlara ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan (2026-70) sayılı basın açıklamasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 16 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Olumsuz hava koşulları ve beklenen şiddetli yağış nedeniyle 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri kent genelinde tedbirler artırıldı.

ARA VERİLEN EĞİTİM VE SINAV FAALİYETLERİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu boyunca şu faaliyetlere ara verileceği bildirildi:

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM): Yüz yüze eğitimlere,

Yüz yüze eğitimlere, E-Sınav Merkezleri: Yapılması planlanan tüm sınavlara,

Yapılması planlanan tüm sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK): Düzenlenen tüm kurs programlarına,

Düzenlenen tüm kurs programlarına, Halk Eğitim Merkezleri: Yüz yüze yürütülen tüm eğitim faaliyetlerine.

Yetkililer, vatandaşların ve öğrencilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi adına alınan bu kararlar doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala