Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

İstanbul'da hafta sonu kararı! Bazı eğitimler ve sınavlar iptal edildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İstanbul'da hafta sonu kararı! Bazı eğitimler ve sınavlar iptal edildi
Başlık Resmiİstanbul'da hafta sonu kararı! Bazı eğitimler ve sınavlar iptal edildi

İstanbul Valiliği, kent genelinde hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Bilim ve Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, DYK kursları ile E-Sınav Merkezlerindeki faaliyetlere 17-18 Ekim tarihlerinde ara verildiğini duyurdu.

Kaydet
|

İstanbul Valiliği, kent genelinde hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle bazı eğitim faaliyetlerine ve sınavlara ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan (2026-70) sayılı basın açıklamasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 16 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Olumsuz hava koşulları ve beklenen şiddetli yağış nedeniyle 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri kent genelinde tedbirler artırıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Meteoroloji
GÜNDEM

Meteoroloji'den 5 kente sarı, 36 kente turuncu kodlu uyarı! Sağanak için saat verildi: Tehlike geçmiş değil!

ARA VERİLEN EĞİTİM VE SINAV FAALİYETLERİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu boyunca şu faaliyetlere ara verileceği bildirildi:

  • Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM): Yüz yüze eğitimlere,
  • E-Sınav Merkezleri: Yapılması planlanan tüm sınavlara,
  • Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK): Düzenlenen tüm kurs programlarına,
  • Halk Eğitim Merkezleri: Yüz yüze yürütülen tüm eğitim faaliyetlerine.

Yetkililer, vatandaşların ve öğrencilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi adına alınan bu kararlar doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.