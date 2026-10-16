İstanbul'da hafta sonu kararı! Bazı eğitimler ve sınavlar iptal edildi
İstanbul Valiliği, kent genelinde hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Bilim ve Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, DYK kursları ile E-Sınav Merkezlerindeki faaliyetlere 17-18 Ekim tarihlerinde ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği, kent genelinde hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle bazı eğitim faaliyetlerine ve sınavlara ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan (2026-70) sayılı basın açıklamasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 16 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Olumsuz hava koşulları ve beklenen şiddetli yağış nedeniyle 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri kent genelinde tedbirler artırıldı.
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ARA VERİLEN EĞİTİM VE SINAV FAALİYETLERİ
Valilikten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu boyunca şu faaliyetlere ara verileceği bildirildi:
- Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM): Yüz yüze eğitimlere,
- E-Sınav Merkezleri: Yapılması planlanan tüm sınavlara,
- Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK): Düzenlenen tüm kurs programlarına,
- Halk Eğitim Merkezleri: Yüz yüze yürütülen tüm eğitim faaliyetlerine.
Yetkililer, vatandaşların ve öğrencilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi adına alınan bu kararlar doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.