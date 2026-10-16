Meteoroloji'den 5 kente sarı, 36 kente turuncu kodlu uyarı! Sağanak için saat verildi: Tehlike geçmiş değil!

İstanbul'da bu akşam başlayıp yarın devam etmesi öngörülen sağanak için art arda uyarılar yapıldı. Meteoroloji 5 il için turuncu, 36 il için sarı kodlu uyarı yayınlarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise saat verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de "Tehlike henüz geçmiş değil. Turuncu kodla uyarılan kentlerdeki vatandaşlarımız mümkünse evden çıkmasın" dedi.

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İstanbul'u vuran sel felaketinde hasar tespit ve kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Megakent için bu akşam beklenen sağanak yağmur öncesinde de uyarılar art arda geldi.

Meteorolojiden 5 kente sarı, 36 kente turuncu kodlu uyarı! Bakan Kurum sağanak için saat verdi

5 İLE TURUNCU, 36 KENTE SARI KODLU UYARI

AKOM'un ilçe ilçe yayınladığı uyarının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de kuvvetli sağanak nedeniyle yarın İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 il için turuncu, 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

MGM'nin internet sitesindeki MeteoUyarı sistemine göre, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bu 5 il için turuncu kodlu uyarı verilirken, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Bu illerde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden 5 kente sarı, 36 kente turuncu kodlu uyarı! Bakan Kurum sağanak için saat verdi

BAKAN ÇİFTÇİ SAKARYA'DA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, turuncu kodlu uyarının yapıldığı Sakarya'da incelemelerde bulundu. Selden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "14 Ekim'de başlayan yağışlarla, sellerle beraber, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz sizlerin de takip ettiğiniz üzere, ilk önce 42 ilimizde sarı, 6 ilimizde de turuncu kod vermişti. Şu anda tehlike hala geçmiş değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yine yarın itibariyle 5 ilimizde turuncu uyarı vermeye devam ediyor" dedi.

"TÜM TÜRKİYE'DE 60 BİN PERSONEL GÖREV BAŞINDA"

Selden etkilenen İstanbul'da gerekli çalışmaların yürütüldüğüne dikkati çeken Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bugün İstanbul'da tüm ilgili kurumların katılımıyla bunun içinde AFAD'ın arama kurtarma ekipleri dahil, Büyükşehir, ilçe belediyelerinin elemanları dahil, jandarma, emniyet, sahil güvenlik gibi kurumlarımız dahil, 46 bin personelimiz İstanbul'da görev yapıyor. Tüm Türkiye'de şuanda 60 bin personelimiz görev başında. Afeti yönetmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sürecin başından itibaren bütün olayları yakından takip ediyor, bizlere gerekli talimatları veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde, bakanlarımızla beraber, valililerimizle, AFAD'ımızla, Kızılay ile diğer kolluk birimlerimizle, devletimizin kurumlarıyla birlikte çalışmalarımıza sahada aralıksız devam ediyoruz."

Çiftçi, Sakarya için yarın için de turuncu kod uyarısı verildiğini hatırlatarak, "Bu çerçevede vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. Yine kurumlara da uyarı mesajları çekildi. Sakarya'da okullar iki gün süreyle tatil edildi. Diğer illerimizde de benzer şekilde uygulamalar var. Dünkü turuncu kod neticesinde Ferizli ilçemizde metrekareye 270 kilogram yağış düşmüş durumda. Karasu'ya 224 kilogram yağış düşmüş durumda. Bunlar büyük oranlarda yağışlar. Dolayısıyla ne kadar tedbirli olmamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Bununla birlikte buradaki koordinasyon çalışmalarına destek verebilmek için çevredeki illerimizden de destek ekipler buraya göndermiş durumdayız, koordine etmiş durumdayız. Şuanda Sakarya'da 1621 personelimiz, 617 aracımız ve 8 botumuzla beraber krizi yönetmeye, koordinasyonu sağlamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Meteoroloji'den 5 kente sarı, 36 kente turuncu kodlu uyarı! Sağanak için saat verildi: Tehlike geçmiş değil!

"VATANDAŞIMIZIN ZARARINI KARŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yağışlar kesildikten sonra hasar tespit çalışmalarının yapılacağını bildiren İçişleri Bakanı Çiftçi, "Bu yağışların arkası kesildikten sonra, ortalık biraz durulduktan sonra hem hasar tespit çalışmalarımız hem de zarar tespit komisyonlarımız sahada çalışmalara başlayacak. Vatandaşımızın zararını, ziyanını devletimizin imkanları doğrultusunda karşılamaya devam edeceğiz. Gerek Kızılayımız, gerekse diğer sivil toplum kuruluşları, gerekse devletimizin diğer kurumları olsun hepsi canla başla çalışmaya gayret ediyorlar. Şu anda DSİ Genel Müdürümüz de aramızda yer alıyor. Onlar da Sakarya'da 44 araç ve 100 personel ile dere ıslah çalışmalarını devam ettiriyorlar. Biz bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak AFAD üzerinden DSİ'ye 120 iş makinesi, 20'de kamyon verdik. 140 araç tahsis ettik. Bunlar daha çok Karadeniz bölgesindeki ıslah çalışmalarında kullanılıyor. DSİ kendi imkanlarını da kullanıyorlar. Bu önleyici çalışmalar neticesinde eğer afetlerde çok sayıda can kaybı, mal kaybı olmadıysa, yapılan çalışmaların büyük kıymeti var, önceden alınan tedbirlerin kıymeti var. Önceden aldığımız tedbirler neticesinde, çok daha fazla olabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş durumda. Ben bu çalışmalar neticesinde, Valimize, AFAD ekiplerimize, Büyükşehir Belediyemizin değerli çalışanlarına, ilçe belediye çalışanlarına, DSİ, Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanlarımıza, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın bütün personelleri bu afetin daha az zararla atlatılması noktasında elinden gelenleri seferber ediyor" ifadelerini kullandı.

"EVLERİNDEN DIŞARI ÇIKMASINLAR"

Vatandaşları da uyaran Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turuncu uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımız mümkün mertebe evlerinden dışarı çıkmasınlar. Araçlarını güvenli yerlere park etsinler. Böylece can ve mal kayıplarını daha az seviyelere indirebileceğimizi düşünüyorum. Bu çalışmalar zaten Türkiye Afet Müdahale kapsamında yerine getiriliyor. Ben bir kez daha emeği geçen bütün personelimize teşekkür ediyorum. Allah devletimizi, milletimizi benzer afetlerden korusun. Hakikatten çok ciddi yağışlar alıyoruz. Belki bir senede düşen yağışların bir günde düştüğü günlere şahit oluyoruz. Devlet-millet el ele vermek suretiyle bunları da en az hasarla atlatabileceğimizi düşünüyorum."

Meteorolojiden 5 kente sarı, 36 kente turuncu kodlu uyarı! Bakan Kurum sağanak için saat verdi

ANADOLU YAKASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

İstanbul Valiliği ise kentte yarın özellikle Anadolu Yakası'nda beklenen şiddetli yağışa karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Paylaşımda, yağışların yarın öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nın Beykoz, Şile, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçelerinde etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

BAKAN KURUM SAAT VERİP UYARDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, olumsuz hava şartlarına ilişkin kamuoyuna uyarıda bulundu. Kurum saat verip, "Kuvvetli yağışlar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün İstanbul Anadolu Yakası için bugün akşam ve yarın öğle saatlerinden sonrasına yönelik turuncu uyarısı var. Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için turuncu kodlu, 36 ilimiz için ise sarı kodlu meteorolojik uyarısı bulunuyor. Bizler tüm tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızın da dikkatli olması büyük önem taşıyor. Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim, risk oluşturabilecek durumlardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

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