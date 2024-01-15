İstanbul'da işçilerin kaldığı konteyner yandı, 3 kişi canından oldu

15 Ocak 2024 09:05 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 10:24

Sultanbeyli'de çelik malzeme üretimi yapılan bir iş yerinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Feci olayda 3 işçi hayatını kaybederken 1’i ağır 2 işçi de yaralandı.

Yangın, bu sabah Sultanbeyli'de Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak üzerinde bulunan ve çelik malzeme üretimi yapılan bir iş yerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 GENÇ CANINDAN OLDU

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, konteynerde yapılan incelemede 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden işçilerin Fırat Karadağ (17), Murat Çolak,(21) Muhammed Şahin (18) olduğu belirlendi. Yangında 1'i ağır 2 işçi de yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak’ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1’i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.